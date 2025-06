Il PSG adesso finisce sotto accusa, e quel che è peggio è che rischia una stangata davvero importante e a dir poco pesante.

Il Paris Saint Germain ha passato un finale di stagione straordinario, conquistando il Triplete e agguantando una serie di successi veramente dopo l’altra. Come dimenticare, per esempio, la Champions League acciuffata contro l’Inter di Simone Inzaghi per 5-0, un match destinato a rimanere nella storia.

Nonostante i motivi per esultare, però, ci sono anche quelli per essere non poco amareggiati. Lo sa bene il club Campione d’Europa in carica, che a questo punto è finito sotto accusa per una vicenda tanto particolare quanto assurda e se vogliamo anche dannosa per l’immagine stessa della squadra. Nelle prossime righe cercheremo di approfondire al meglio una questione che sicuramente non può fare altro che tenere banco in queste ore.

PSG sotto accusa: cosa è successo effettivamente

Kilian Mbappé e il Paris Saint Germain, una storia d’amore terminata l’anno scorso, quando il fuoriclasse francese ha deciso di trasferirsi al Real Madrid per coronare il sogno di una vita di giocare per il club più titolato al mondo. Tuttavia, ancora oggi tiene banco una situazione in particolare che evidentemente lega ancora oggi le parti in una sorta di scontro non solo epocale, ma anche a dir poco acceso (per quanto a distanza).

Facciamo riferimento alla battaglia legale che sta andando in scena. L’attaccante madrileno, come ha riportato AFP, ha dato vita a una battaglia legale contro il PSG a causa dell’ultimo rinnovo firmato con i parigini prima dell’addio. Mbappé, che ha portato i suoi avvocati a procedere per vie legali per denunciare il club detentore della Champions League 2024/25, ha accusato di molestie morali e tentativo di estorsione in merito proprio al prolungamento del contratto firmato nel 2023. In poche parole, Kylian Mbappé sostiene che la squadra francese, nel corso dell’estate, lo abbia escluso per isolarlo e spingerlo ad andarsene.

L’indagine è stata già aperta, e sarà molto difficile dire se, quando e come si risolverà. In ogni caso, due giudici inquirenti stanno già verificando il tutto per capire quanto c’è di vero nelle accuse del giocatore del Real Madrid. Non sarebbe comunque la prima volta che viene fuori una vicenda del genere e che il PSG riceve accuse di questo tipo. Pensiamo alla vicenda riguardante l’ex calciatricee Kheira Hamraoui, che in passato ha accusato il suo club di averla isolata per spingerla ad andarsene prematuramente.