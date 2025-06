Durante un match, può capitare davvero di tutto, lo sappiamo. Anche se certe dinamiche rimangono davvero uniche nel loro genere.

Durante una partita di calcio, effettivamente, può capitare davvero di tutto. Purtroppo, infatti, difficilmente si può vedere un match tranquillo e lineare in tutto e per tutto.

Proprio per questa ragione, immaginiamo che abbia non poco colpito la sfida andata in atto ultimamente in Brasile nella zona di San Paolo, esattamente quando durante una finale di un torneo amatoriale il match è stato interrotto per l’intervento in campo di vari agenti di polizia, diretti verso l’arbitro.

Parliamo di Ederson Carlos da Silva, che nei momenti successivi che hanno seguito questa vicenda davvero assurda e unica nel suo genere, è stato possiible notare il direttore di gara abbandonare il terreno di gioco scortato dai poliziotti, e addirittura in manette. A quanto pare, era ricercato per traffico di droga: approfondiamo quella che è una questione davvero assurda.

In Brasile succede di tutto in una partita di calcio: i dettagli

Di preciso, la scena è accaduta a Guaruja, che è una città presente sulla costa di San Paolo. Nel corso di un match valido per un torneo di calcio amatoriale, domenica 22 giugno 2025 l’arbitro è stato arrestato. Le forze dell’ordine, con tanto di giubbotti antiproiettile, hanno approfittato di una interruzione di gioco per portare via il direttore di gara Ederson Carlos da Silva. Non potevano mancare i vari video che hanno reso assolutamente virale l’assurda scena.

Alla fine, però, questo avvenimento ha avuto una sua logica, dato che l’uomo è stato identificato come obiettivo di una indagine legata a traffico di droga, più precisamente in una rete di narcotraffico nella regione brasiliana. L’arresto è stato uno straordinario successo di una operazione di sorveglianza che ha coinvolto vari sistemi di informazione e intelligence, e poi è arrivato l’ordine di custodia cautelare emesso dopo varie settimane di indagini su un carico di 450 chilogrammi di cocaina.

⏭️ O árbitro Ederson Carlos da Silva, de 38 anos, foi preso no sábado (22) durante uma partida de futebol de várzea no Guarujá (SP). Procurado por tráfico de drogas, ele tinha mandado de prisão preventiva. A abordagem foi gravada e viralizou nas redes sociais. 🎥… pic.twitter.com/ZcdURW2gD2 — AM POST (@portalampost) June 24, 2025

Quest’ultimo è stato sequestrato a San Paolo nel 2024. A quanto sembra, Da Silvia è ritenuto responsabile della logistica del gruppo di narcotrafficanti. Utilizzava, pare, case affittate dall’organizzazione criminale per immagazzinare la droga, che poi veniva subito distribuita. Ma com’è stato possibile rintracciare l’uomo? Grazie a un monitoraggio assoluto dei suoi profili social, che fra le altre cose venivano frequentemente aggiornati con attività pubbliche o relative alle sue prestazioni come arbitro. Si tratta di informazioni chiave per localizzare la sua posizione e arrestarlo.