Arthur fuori dai piani della Juve: spunta un’ipotesi per il futuro del centrocampista di rientro dal Liverpool

Arthur rientrerà alla Juve dopo la stagione trascorsa in prestito al Liverpool condizionata da tanti infortuni e problemi fisici. Il suo futuro, comunque, non sarà a Torino.

In base a quanto spiegato da Fabrizio Romano a Sos Fanta, infatti, Arhur è completamente fuori dai piani della Juve. Per lui si potrebbero aprire delle possibilità Brasile o in altri paesi. Per ora il centrocampista prende tempo per capire la migliore soluzione possibile.

