Nazionali Juve: vincono Kostic e Szczesny. In campo anche Zakaria. Come sono andati i giocatori bianconeri

Tre giocatori della Juve questa sera sono stati impegnati con le rispettive nazionali.

Kostic ha giocato solo il primo tempo dell’amichevole vinta dalla Serbia con la Giordania per 3-2. Szczesny è stato grande protagonista del successo della Polonia per 1-0 contro la Germania sempre in amichevole. In campo anche Zakaria che è rimasto in campo per 74 minuti nell’1-2 della Svizzera contro Andorra nella gara di qualificazione al Mondiale.

Milik, ormai prossimo a diventare tutto bianconero, ha giocato il secondo tempo della partita della Polonia subentrando a Lewandowski.

The post Nazionali Juve: vincono Kostic e Szczesny. In campo anche Zakaria appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG