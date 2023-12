Arthur impressiona il tecnico del Verona Baroni: «Serviva il fucile per riuscire a prenderlo». Gran partita del brasiliano di proprietà della Juve

Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Fiorentina. Una partita cambiata dopo l’ingresso dello juventino Arthur nel secondo tempo.

Le sue dichiarazioni: «Ci siamo abbassati, la squadra può e deve stare più alta ma ci sono anche gli avversari: è entrato Arthur Melo e per prenderlo ci voleva il fucile. Lui ci ha fatti abbassare, nel primo tempo la squadra ha speso tantissimo, quello che serviva per uscire 0-2. La squadra ha avuto tante occasioni e ai miei attaccanti dirò bravi perché per noi è importante aver creato».

