Federico Pastorello, agente di Arthur, ha parlato così del passaggio del giocatore brasiliano alla Fiorentina

Federico Pastorello, agente di Arthur, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del passaggio del giocatore alla Fiorentina.

PASTORELLO – «L’abilità della Fiorentina è stata quella di fiutare una grande opportunità con Arthur. È un giocatore che non si deve presentare, serviva solo capire che la situazione del ragazzo era particolare, dovuta a un infortunio, a problematiche tattiche e tecniche che con la Juventus di Allegri non lo hanno visto ai suoi livelli per un’interpretazione del ruolo voluta dal mister. A Firenze ha trovato entusiasmo dell’ambiente nei suoi confronti e di Italiano: ha giocato nel Barcellona, non scordiamocelo, a Firenze ha mostrato il suo bagaglio tecnico e tattico. A Liverpool ha vissuto un’esperienza difficile, è stato fuori per 4 mesi per infortunio: adesso finalmente può sorridere e mostrare a tutti il suo reale valore».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG