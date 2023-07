Arthur via dalla Juve: è sempre più vicino alla Fiorentina. I dettagli dell’operazione per il trasferimento del brasiliano

Arthur è uno degli “esuberi” che la Juve sta cercando di piazzare in questa sessione di mercato estivo e l’operazione per il trasferimento del centrocampista alla Fiorentina sembra andare per il verso giusto.

In base a quanto riferito da Sky Sport, infatti, il brasiliano è molto vicino al passaggio alla Viola. La cessione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito oneroso con la Juve che contribuirà a pagare una parte dello stipendio.

