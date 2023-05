Marco Asensio è fortemente nel mirino del Milan: l’obiettivo di concretizzare quello che l’Inter non è riuscito a fare

Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid a parametro zero, non è esente da offerte sul mercato: soprattutto in Italia.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan è riuscita a diramare una vera e propria bozza di trattativa per portarlo alla corte milanese a differenza dell’Inter (CLICCA QUI PER IL RETROSCENA ASENSIO-INTER).

L’articolo Asensio, il Milan fa sul serio. La situazione a confronto con l’Inter proviene da Inter News 24.

