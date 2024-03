Il centrocampista dell’Inter, Kristjan Asllani, dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Genoa ha parlato così

Al termine di Inter Genoa, il centrocampista dei nerazzurri autore del gol che ha aperto le marcature, Kristjan Asllani, ha parlato così ai microfoni di Dazn.

SENSAZIONI – «Sono molto stanco. Questi minuti mi fanno bene. Sono contento. Era una partita davvero difficile, nel secondo tempo abbiamo sofferto di squadra e siamo contenti di averla portata a casa».

+15 – «Sapevamo di allungare oggi ma come ci diciamo sempre guardiamo di partita in partita. Siamo contenti del nostro percorso ma ancora non è finita, bisogna stare svegli e attenti tutte le partite».

IL MIO PRIMO GOL – «Sono contento, lo aspettavo davvero da tanto, soprattutto in casa. Sono contento di avere a questi compagni, tutti sono venuti ad abbracciarmi. Anche la panchina mi ha detto di venire ad abbracciarla. Patto da pagare? Si ma sono contento».

SU INZAGHI FERMO A GUARDARE SAN SIRO A FINE PARTITA – «Siamo contenti di avere un pubblico così caloroso. E’ tanta roba giocare qua. Complimenti al Genoa che ci ha messo in difficoltà».

