Asllani non convince contro la Real Sociedad: il commento de Il Giornale sul centrocampista albanese dell’Inter

La prestazione non convincente di Asllani durante Real Sociedad-Inter darà la possibilità a Inzaghi di non sentirsi obbligato a schierarlo, a differenza di quanto gli veniva imputato lo scorso anno.

«L’ipotesi che sembrava migliore già alla vigilia, ma evidentemente il tecnico ha preferito dare spazio al giovane ex Empoli, acquistato un’estate fa per 14 milioni, che finora nell’Inter mai ha dimostrato di valere. Ripreso più volte in campo dai compagni, che spesso lo ignorano negandogli il pallone e preferendo il lancio lungo. Non utilizzarlo, era una delle colpe che venivano rimproverate l’anno scorso a Inzaghi, che adesso per un po’ sarà libero di non farlo giocare».

L'articolo Asllani bocciato, Inzaghi sarà libero di non farlo giocare

