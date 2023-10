Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha giocato per intero le due gare di questa sosta delle nazionali.

Kristjan Asllani ha parlato della gara vinta dalla sua Albania contro la Bulgaria a SuperSport. “Siamo tutti concentrati. Come ho già detto, chi gioca è perché sta bene. Questo è il merito del mister che ci sta impiegando in base alle nostre condizioni. Tutti hanno dato il massimo, hanno dimostrato di essere pronti. Chiunque giochi a centrocampo darà sempre il massimo, siamo tutti bravi. Siamo una squadra nuova, con tanti giovani e io spero di poter restare a lungo in Nazionale. Il futuro è nelle nostre mani”.

La contentezza

“Sono felice perché era da un po’ che non giocavo per così tanti minuti. Mi sentivo bene e avevo voglia di giocare quindi ringrazio l’allenatore per questa possibilità. Ringrazio l’allenatore che mi ha chiesto come mi sentivo e mi ha poi detto che avrei terminato la partita. Tornerò all’Inter e spero di giocare quanti più minuti possibili. Sono felice per questa gara“.

