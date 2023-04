La decisione nei confronti del centrocampista nerazzurro Asllani alla vigilia della partita Empoli-Inter (dove risulta grande ex)

Uno dei giocatori più discussi per una possibile titolarità in vista di Empoli-Inter è sicuramente il grande ex Asllani: motivato e con gli stimoli giusti per provare a fare bene.

Nonostante Simone Inzaghi sia intenzionato a fare turnover, dall’altra parte il giovane prospetto interista non sarà comunque inserito tra gli undici titolari seguendo le indicazioni riportate da La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Asllani, il turnover porterà l’ex tra i titolari di Empoli-Inter proviene da Inter News 24.

