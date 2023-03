Assemblea Lega Serie A, in programma un nuovo summit il prossimo 31 di marzo: i punti chiave di cui si discuterà

A Milano, il prossimo 31 marzo, andrà in scena una nuova Assemblea di Serie A. I punti chiave sui quali si discuterà sono le ripartizioni dei diritti audiovisivi, la quota abbonamenti e i biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, con la proposta poi di un canale radio della Lega Serie A per le stagioni 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Di importanza anche l’accordo con ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e le iniziative in favore della popolaziona ucraina.

L’articolo Assemblea Lega Serie A, nuova riunione il 31 marzo: i punti chiave proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG