Assogna stronca la Juve dopo la sconfitta contro il Sassuolo: «Primo tempo terribile, fase offensiva senza dignità»

Il giornalista Paolo Assogna dagli studi di Sky Sport 24 ha analizzato criticamente la prestazione offerta dalla Juventus contro il Sassuolo.

LE PAROLE – «Con Chiesa e Di Maria la manovra ha preso quota. Ci sono stati 20 minuti in cui la fase offensiva ha costruito una dignità che non c’era stata nel primo tempo, dove la squadra era spaccata in due con due attaccanti, una formula bocciata. Rabiot non ha cucito reparti, il primo tempo è stato terribile dal punto di vista tecnico».

