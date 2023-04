Assurdo in quel di Roma, dove un 21enne è stato picchiato a sangue da due individui solo perchè tifoso juventino

Due individui hanno aggredito un ragazzo in quel di Roma lo scorso lunedì, picchiandolo a sangue con un tirapugni e costringendolo al ricovero all’ospedale Sant’Eugenio per un intervento maxillofacciale.

La sua colpa Indossare la maglia della Juventus, con i due aggressori che a più riprese gli hanno rivolto frasi come “sporco juventino” o “bastardo juventino” durante il fatto. Le indagini sono partite, tra testimonianze e qualche telecamera della zona, ma per ora i due aggressori non sono ancora stati trovati.

