Unai Emery ha parlato dopo la vittoria dell’Aston Villa contro il Luton Town. Il tecnico spagnolo ha chiarito il motivo del cambio di Zaniolo all’intervallo della partita. Di seguito le sue parole.

«Per il 50% è stata una scelta tattica, per l’altro 50 per paura che ricevesse un altro giallo. Nel secondo tempo ho fatto lo stesso con Cash e Kamara. È stata una partita con tanti duelli, lanci lunghi, contrasti Una lotta molto serrata e non volevo correre rischi».

