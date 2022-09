Allo stadio Zini, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Zini, Atalanta e Cremonese si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23.

E’ COMINCIATO IL MATCH ATALANTA CREMONESE

1′ Azione offensiva dell’Atalanta con un cross di Soppy intercettato da Radu.

6′ OCCASIONE ATALANTA, ripartenza di Muriel che tenta il tiro, ma Radu devia il pallone senza problemi.

7′ OCCASIONE CREMONESE. Okoli perde palla e regala una ghiotta occasione a Dessers che spreca.

14′ CREMONESE VICINA AL VANTAGGIO. Dessers ruba palla a Okoli, tenta il tiro che viene deviato, ma la palla arriva a Escalante che è pronto alla ribattuta: Musso si fa trovare pronto.

20′ L’Atalanta sta continuando ad attaccare.

22′ OCCASIONE ATALANTA. Punizione dalla sinistra, palla a Koopmeiners che impegna con un tiro Radu, sulla ribattuta c’è Lookman che non riesce a mettere il pallone in rete. Azione però annullata per fuorigioco

35′ ATALANTA ALL’ATTACCO. Due conclusioni con Koopmeiners e Muriel.

fine primo tempo: Atalanta Cremonese 0 0

Comincia il secondo tempo di Atalanta Cremonese

55′ DUE CAMBI PER L’ATALANTA: Fuori Muriel Malinovskyi, dentro Hojlund e Ederson.

59′ CAMBIO PER LA CREMONESE: Fuori Escalante, dentro Zanimacchia

63′ ANNI LATO UN GOAL ALL’ATALANTA: Punizione di Koopmeiners che finisce in rete, ma l’arbitro controlla al VAR e annulla il goal per un tocco di mano di Okoli.

67′ Dentro Ascacibar e Afena, fuori Okereke e Pickel

71′ GOAL DELL’ATALANTA 1-0: Colpo di testa di Demiral che finisce in rete. Vantaggio nerazzurro.

74′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Pasalic, fuori Lookman.

75′ PAREGGIO CREMONESE: Tiro di Ascacibar, Musso non trattiene e Valeri fa goal

80′ DUE CAMBI PER LA CREMONESE: Dentro Ciofani e Hendry, fuori Dessers e Sernicola

84′ DUE CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Zortea e Maehle, fuori Hateboer e Soppy

90′ OCCASIONE ATALANTA: Koopmeiners serve Okoli che calcia, ma Radu blocca

FINISCE QUI: Atalanta Cremonese 1-1

Sintesi Atalanta Cremonese 1-1 MOVIOLA

Fischio d’inizio ore 12.30

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Atalanta Cremonese 1-1: Demiral, Valeri

ATALANTA (3-4-1-2)

Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi: Lookman, Muriel

CREMONESE (3-5-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Escalante, Pickel, Valeri; Okereke, Dessers.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

L’articolo Atalanta Cremonese 1-1: i grigiorossi fermano la Dea proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG