Atalanta, due possibili novità in vista delle convocazioni per il match di domani contro la Fiorentina. I possibili convocati

Come scrive L’Eco di Bergamo, in casa Atalanta potrebbero esserci due possibili novità in vista del match di domani con la Fiorentina.

La prima potrebbe riguardare la convocazione di Hateboer, la prima dopo sette mesi di stop per la rottura del crociato. La seconda riguarda invece la possibile assenza di Scamacca: Sky parla di tendinite per lui, anche se il club al momento smentisce.

