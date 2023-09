Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha così parlato del possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma

Intervistato da Radio Unicusano Campus, Massimo Ferrero analizza così un ritorno di Francesco Totti alla Roma.

LE PAROLE – «La Roma con Totti non deve fare un’operazione di marketing, ma affidargli un compito importante dirigenziale, farlo lavorare. Non deve esser l’uomo immagine. Può sistemare lo spogliatoio, portare dei giovani e sistemare questa confusione. Non è un pupazzo, va rispettato. Lui farà il bene della Roma».

