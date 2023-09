L’ex estremo difensore Samir Handanovic si confessa in una lunga intervista in cui ricorda momenti belli e brutti vissuti in nerazzurro.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Samir Handanovic fresco di ritiro dal mondo del calcio. “Innanzitutto, smetto di giocare: sono in pace e felice così, metto la famiglia davanti. Adesso inizia il secondo tempo della vita e per ora posso dire che sia io che il club vorremmo continuare a collaborare con un nuovo ruolo e ci sono i presupposti perché accada. Ma al di là di tutto, ho sempre ragionato con una visione più grande: il bene dell’Inter“.

Andre’ Onana



L’ex capitano ricorda momenti positivi e negativi: “L’Inter mi ha insegnato la difficoltà e la gioia. Ho cambiato tre proprietà, sono arrivato nel momento peggiore, ma poi è stato un crescendo bellissimo. Il merito per i successi è anche di chi c’era quando le cose non andavano: io ho sempre scelto di restare, anche quando avevo offerte importanti. Ne sono fiero. La stagione dei tre allenatori è stata la più complicata. La cosa più bella la costruzione per arrivare al top, una crescita di cui mi sono sentito parte: l’Inter è cambiata con Spalletti, quando abbiamo raggiunto due qualificazioni Champions non scontate. Lui ha messo le fondamenta, poi con Conte è stata aggiunta mentalità vincente. Ora la macchina è collaudata: copia e incolla e si va in campo“. Si arriva quindi al passato recente ed al rapporto con Onana non iniziato benissimo: “Non mi è piaciuto il suo comportamento nei primi due mesi, quando non giocava. Poi ha detto la verità, e c’è da aggiungere che io sono stato sempre coerente con lui e l’ho anche aiutato… Nessuno, però, ha detto che nella scorsa stagione ho avuto infortuni che mi hanno penalizzato: polso, dito rotto e polpaccio stirato. Ma andavo sempre in panchina con la squadra anche da indisponibile. E mai sarei andato contro il club per appartenenza verso club e tifosi“.

