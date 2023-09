Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha così parlato a Milannews24 in vista del derby di oggi contro l’Inter

IL DERBY – «Un derby che finalmente è tornato ad essere un derby importante. Con due squadre in testa alla classifica. Un derby che ha grande attese».

RICORDI – «Beh io ho avuto la fortuna di giocare negli anni in cui il Milan non era ancora diventato quel Milan che poi avrebbe vinto tutto con il presidente Berlusconi. Il mio ricordo va a quella partita in cui Hateley fece quel gol stupendo di testa in un derby che se non vado errato vincemmo 2-1. Quella è l’icona, l’immagine del derby per me. La bellezza del gesto atletico di Hateley a San Siro».

