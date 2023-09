I due tecnici cambiano pochissimo le formazioni che finora hanno fatto bottino pieno in campionato; solo 2 le novità.

Inter e Milan sono pronte a sfidarsi per la prima volta nell’ambito della Serie A 2023/24: Inzaghi e Pioli vanno sul sicuro per quanto possibile scegliendo gli uomini che bene hanno fatto finora. Desta un minimo di scalpore la preferenza, se confermata, di Acerbi nei confronti di De Vrij: l’olandese è stato una certezza nei 2 anni di Conte e nel primo anno di Inzaghi fino alla celeberrima doppietta di Giroud nel febbraio 2021. Da allora in poi l’ex Lazio ha alternato ottime prestazioni a pessime gare: infatti nella scorsa stagione perse il posto da titolare. Il ballottaggio si ripropone ora che Acerbi è ristabilito dall’ultimo infortunio; l’italiano tra l’altro ha vissuto una parentesi di pochi mesi poco felice in rossonero. L’Inter poi dovrebbe scendere in campo con 10 undicesimi della formazione che ha battuto Monza, Cagliari e Fiorentina.

Marcus Thuram

Pioli è costretto ad un cambio forzato considerata la squalifica di Tomori per doppio giallo nella penultima partita; al suo posto giocherà Kjaer visto che nel frattempo Kalulu si è infortunato e sarà indisponibile. Giroud ha recuperato dalla distorsione alla caviglia accusata con la nazionale francese ed è pronto a sfidare a distanza il compagno di nazionale Thuram; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

L’articolo Verso Inter-Milan: Acerbi sorpassa De Vrij, tutto confermato per Pioli proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG