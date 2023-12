La conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Milan nel finale

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan.

CLASSIFICA – Non so se punteremo alla Champions, ma il mio obiettivo è che la squadra faccia prestazioni come questa sera. Difficile mantenere i ritmi alti visti gli impegni anche europei. Ci è capitato di perdere giocatori, ma quando riusciamo a stabilire le cose vuol dire che i ragazzi hanno lavorato bene. Il Milan è una squadra forte. Negli scontri diretti abbiamo finalmente raccolto punti con l’Atalanta che può giocarsela dove dobbiamo trovare stimoli anche in campionato: dando priorità all’Europa e in futuro lo faremo per la Coppa Italia. Purtroppo ci sta perdere dei punti.

PRESTAZIONE SECONDO TEMPO – Questo gruppo è composto da elementi solidi e di qualità. Certe volte si guarda però più la classifica che le prestazioni: quando si conta su un nucleo compatto si possono fare grandi cose.

MURIEL E MIRANCHUK – Aleksey è un ragazzo serio, Muriel è stato bravo. Bruttissimi i fischi nei suoi confronti ed è un pessimo segnale, però lui ha reagito bene. Lucho ha dato tanto per l’Atalanta, a gennaio potrebbe andare via.

BAKKER E HATEBOER– Erano molto distratti questa settimana e si prepareranno per giovedì. Noi non vogliamo fare brutta figura in Europa. È una grande occasione per far giocare quelli che hanno giocato poco. Se De Ketelaere, Kolasinac e altri si sono ambientati, possono farlo anche altri.

DE KETELAERE – Lui deve essere accompagnato da una buona condizione. Quando perde la palla o sbaglia non deve abbassare la testa e lasciare i pensieri negativi. Lui deve non risaltare gli errori, e anche nel primo tempo ha giocato anche bene, poi è stato bravo anche ad adattarsi. Un ragazzo molto preparato ed intelligente.

FALLO SU LOOKMAN – Ci ha fatto arrabbiare. Il fallo è nettissimo ed è stato fatale. Chiaro che prendere goal a tempo scaduto fa male, poi ci siamo ripresi molto bene.

