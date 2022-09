Le parole di Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta: «Sappiamo che non vinceremo il giro, ma portare la maglia rosa è già una bella cosa»

Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Atalanta sulla Roma, che proietta la squadra al primo posto temporaneo della classifica. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «I ragazzi hanno sempre dimostrato grande applicazione. Partita difficile contro una Roma forte, ma l’abbiamo tenuta bene. Per noi questi tre punti sono di grande fiducia per la possibilità di migliorarci».

CAMBI AD INIZIO RIPRESA – «Scalvini aveva fatto indubbiamente bene, così come Hojlund. Muriel poi ha giocato più palloni, ma questi ragazzi hanno bisogno di crescere. Nel finale dovevamo alzare più il pressing sui loro centrocampisti e questo ha tolto iniziativa alla Roma».

COMPATTEZZA – «Con la Cremonese dovevamo giocare di più in avanti. Nel girone di ritorno dello scorso anno, non siamo stati prolifici come in passato e abbiamo pagato dazio. Questo non andava bene e, per ambire a posizioni importanti, dovremo tornare ad essere più offensivi. Per ora va bene così, vincendo anche con le parate del portiere, poi vedremo. Queste partite sono sempre equilibrate, contro avversari forti. Dobbiamo alzare la nostra qualità tecnica, ma abbiamo tante facce e cerchiamo di scegliere sempre quella giusta».

MENO VERTICALE – «É sempre stata una nostra caratteristica. Adesso le partite si giocano in 90 minuti con 5 sostituzioni. Nel finale ci sono stati spazi che potevamo sfruttare meglio».

MAGLIA ROSA – «Già indossarla dà grande soddisfazione. Sappiamo che non vinceremo il giro, ma portarla è già una bella cosa ed è merito di tutti. Rispetto all’anno scorso non abbiamo gente come Ilicic e Freuler, abbiamo tanti giovani e stiamo cercando di rinnovarci. Non dobbiamo fare proclami, ma siamo felici così».

SE FIRMEREBBE PER IL PARI TRA MILAN E NAPOLI – «Assolutamente sì».

