Allo stadio Meazza, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Meazza, Milan e Napoli si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Milan Napoli 0-0 MOVIOLA

1′ Inizia il match

5′ Prova a spingere il Milan, attenta la difesa del Napoli

6′ Occasione Milan – sugli sviluppi di calcio d’angolo, respinge il cross la difesa, arriva Theo Hernadez che calcia al volo, conclusione deviata fuori da Giroud

11′ Tiro Giroud – azione partita da Theo Hernandez che appoggia per De Ketelaere che gira per Tonali, cross per il compagno, conclusione alta

12′ Traversa Milan – verticalizzazione di Krunic per Giroud che si gira e calcia in area di rigore, miracolo di Meret che devia in angolo

Milan Napoli 0-0: risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A. disp. Tatarusanu, Mirante, Ballo Toure, Adli, Diaz, Bakayoko, Kalulu, Dest, Lazetic, Thiaw, Messias, Pobega, Vranckx, Gabbia All.Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti.

ARBITRO: Mariani

AMMONITI: 17′ Kjaer;

RETI:

