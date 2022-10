Il tecnico nerazzuro ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo in rimonta. Ecco le sue dichiarazioni

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Il percorso di questa squadra è straordinario. Anche il risultato di questa sera è stato bellissimo, vedo una squadra che sta crescendo ed ha costruito tanto. Sono soddisfatto di questo. I giocatori entrano con grande personalità. Non era ancora successo di vincere in rimonta, la squadra era in una buonissima condizione. Il gol a fine primo tempo ci ha dato fiducia».

OBIETTIVO – «Non possiamo avere un obiettivo adesso. Siamo felici dopo queste dieci giornate. Lavoriamo per cercare di migliorarci e lo vedremo alla fine di cosa sarà capace questa squadra. In estate abbiamo perso tanti giocatori e adesso ci sono tanti ragazzi che stanno crescendo. Il nostro campionato lo vedremo di volta in volta. Non eravamo i favoriti ora, non lo siamo adesso».

LOOKMAN – «Stiamo tornando ad essere l’Atalanta degli anni passati. Abbiamo fatto qualche scelta veramente sbagliata ed è un peccato. Se le partite le lasci aperte può succedere di tutto. C’erano le condizioni di chiudere la partita. Lookman è un giocatore. 5 gol sono tanti, è un ragazzo che ha già capito tante cose, come giocare, come allenarsi. E’ stato veramente un bell’acquisto».

