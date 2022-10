Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista nel quale ha parlato degli obiettivi stagionali e non solo

Intervistato da RMC Sport, Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha dichiarato:

PALLONE D’ORO: «Benzema merita il Pallone d’Oro. Penso di sì, Benzema si merita il Pallone d’Oro per quello che ha ottenuto quest’anno con il suo club. Non vedo chi potrebbe competere con lui. Molti la pensano come me e sono unanimi nel dire che quest’anno se lo merita. No, non ne parliamo più di questo. Sono consapevoli di ciò che hanno ottenuto l’anno scorso con questo scudetto, fanno parte della squadra migliore della Serie A, che si tratti di Theo (Hernandez), Rafa (Leão) o Mike (Maignan). Sono ancora giovani, hanno margine di miglioramento, sono ai massimi livelli. Auguro loro di continuare ad essere in questa lista del Pallone d’Oro e perché no magari un giorno si avvicinino ai primi tre o cinque posti. Certo è difficile vincere un Pallone d’Oro, devi esibirti con il tuo club e anche con la tua selezione. È davvero una cerchia molto ristretta di grandi giocatori ed è già motivo di orgoglio per loro e per noi, Milan, averli in questa lista».

