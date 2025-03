Atalanta-Inter, le pagelle: Acerbi si mette in tasca il capocannoniere, tutti promossi tranne uno

La squadra di Inzaghi sceglie il momento più importante per vincere un big match: ecco le pagelle.

SOMMER 6,5: si supera sull’incornata di Pasalic, l’unica vera occasione della Dea. Sempre a suo agio nella costruzione dal basso.

PAVARD 7: Lookman non è per nulla un avversario semplice da gestire ma lui non molla un centimetro e lo limita, tranne in un’occasione, piuttosto bene.

ACERBI 7,5: si concede anche il lusso di dribblare un avversario dopo una bella finta. Annulla letteralmente Retegui e chiunque graviti dalle sue parti.

BASTONI 6,5: gode di buona libertà per impostare nella prima frazione e se la prende tutta. Si fa espellere nel finale per eccessiva irruenza.

DUMFRIES 5,5: non la sua miglior partita, costretto spesso a sprintare partendo da fermo, non esattamente una sua caratteristica. Esce per un infortunio. (Dal 66’ BISSECK 6: entra come quinto e si adatta abbastanza bene, sbaglia però malamente una conclusione a volo che per la verità non era facile).

BARELLA 6,5: notevole un suo recupero su Ederson a metà primo tempo, vivacissimo ma perde qualche pallone di troppo. Fornisce l’assist per lo 0-2 di Lautaro.

CALHANOGLU 6,5: tanto lavoro sporco nel primo tempo, pennella sulla testa di Carlos Augusto il cross dello 0-1. Preziosissimo in fase difensiva. (Dal 91’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 6: ordinario in entrambe le fasi. (Dal 75’ FRATTESI 5: si mette al servizio della squadra pur senza far nulla di trascendentale, va tutto bene fino a quando non si divora il gol del 3-0, sembra fuori fase).

CARLOS AUGUSTO 7: prova a mettere qualche bel cross ma soprattutto ha il grandissimo merito di segnare il primo gol del match.

LAUTARO MARTINEZ 7: inizia liberando Thuram che poi colpisce il palo ma poi con un passaggio relativamente semplice innesca un contropiede pericoloso degli avversari. Gara di sacrificio che viene premiata dal gol dello 0-2. (Dal 91’ CORREA s. v.).

THURAM 6: grave l’errore in apertura di gara quando colpisce il palo interno, era un’occasione da sfruttare. Corre tantissimo ma si vede che non è al top anche se il più delle volte esce vincitore dal duello con Hien. (Dal 91’ TAREMI s. v.).

INZAGHI 7,5: i suoi iniziano fortissimo ma sprecano tanto, nel prosieguo del primo tempo i nerazzurri cedono campo alla Dea. Ad inizio ripresa c’è il gol del vantaggio e poi l’ennesimo infortunio sugli esterni a cui lui risponde non scegliendo di non cambiare modulo. Tutte scelte che premiano, vittoria in un big match nel momento più importante del campionato. Vantaggio che sale a più 3 sulla seconda.

