Atalanta-Inter: formazioni ufficiali

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Atalanta-Inter e sia Gasperini che Inzaghi hanno scelto gli 11 da mandare in campo dal primo minuto.

Il posticipo serale della giornata numero 29 del campionato di Serie A promette spettacolo in un Gewiss Stadium sold-out. La squadra di Gasperini ha l’obiettivo di mettere pressione ai nerazzurri milanesi, sfruttando il fattore campo e la spinta dei tifosi. Entrambe le squadre saranno motivatissime nel voler rosicchiare punti al Napoli che alla mezza non è andato oltre il pari col Venezia, anche l’Inter se dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. La condizione fisica dei protagonisti sarà determinante in una gara che si preannuncia combattuta e intensa dal primo all’ultimo minuto.

Le assenze pesano, scelte obbligate per i tecnici

La situazione in infermeria condiziona entrambe le squadre, obbligando i due allenatori a studiare nuove soluzioni. L’Atalanta deve fare a meno di molti elementi soprattutto in difesa, mentre l’Inter perde alternative di valore principalmente sugli esterni. La qualità delle rose permetterà comunque di vedere una partita di alto livello, con interpreti in grado di fare la differenza. Sia Gasperini che Inzaghi hanno confermato le previsioni della vigilia: i padroni di casa scendono in campo col tridente formato da Lookman Retegui e Pasalic, panchina quindi per De Ketelaere mentre gli ospiti schierano Carlos Augusto, l’unico laterale mancino a disposizione, sull’out di sinistra. Il brasiliano se la vedrà con Zappacosta che è reduce dal gol realizzato nello splendido 0-4 rifilato alla Juventus.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 16 Bellanova, 15 De Roon, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 8 Pasalic, 11 Lookman; 32 Retegui.

In panchina: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 17 De Ketelaere, 22 Ruggeri, 24 Samardzic, 27 Palestra, 40 Comi, 44 Brescianini, 70 Maldini.



Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

