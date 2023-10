Test importante per la Juve per rimanere aggrappata al treno Inter-Milan in vetta. I bianconeri, tornati alla vittoria col Lecce, sono ospiti dell’Atalanta al Gewiss Stadium.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Atalanta Juve 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 18

Migliore in campo Juve

Al termine del match

Atalanta Juve 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Atalanta Juve: il pre-partita

Ore 11.00 – Massimiliano Allegri, per Atalanta Juve, non avrà a disposizione Alex Sandro, De Sciglio, Milik (problema al polpaccio), Pogba e Vlahovic (lombalgia). Torna Kean. Presenti Huijsen, Mancini (alla prima chiamata in prima squadra) e Yildiz.

The post Atalanta Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Gewiss Stadium appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG