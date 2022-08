Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria contro il Verona: le dichiarazioni

Teun Koopmeiners ha parlato a Dazn dopo Verona-Atalanta.

LE PAROLE – «Sono molto felice e contento per il mio gol e per il risultato. Dobbiamo continuare a combattere sul campo, ce la metteremo tutta per vincere anche in casa al prossimo turno. Obiettivo? Tornare in Europa, meglio se in Champions».

