Jens Bangsbo, collaboratore tecnico di Gasperini, ha annunciato il suo addio all’Atalanta. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato dell’Atalanta.

COMUNICATO – «Atalanta BC comunica che Jens Bangsbo ha interrotto il proprio rapporto di collaborazione con il club nerazzurro dopo cinque stagioni nelle quali ha fornito il proprio valido e apprezzato contributo in qualità di assistente tecnico della prima squadra. “Tengo particolarmente a ringraziare per i fantastici anni vissuti assieme la società, i dirigenti, mister Gasperini, lo staff tecnico, i collaboratori e tutti i giocatori con i quali ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare assieme. È stato un periodo della mia vita bellissimo e indimenticabile, non solo dal punto di vista professionale. Resterò sempre un grande tifoso dell’Atalanta, cui auguro il meglio”. Queste le parole di congedo di Jens Bangsbo. Il club, la direzione sportiva, il mister e il suo staff tecnico nonché tutti i collaboratori della prima squadra nerazzurra ringraziano a loro volta e salutano affettuosamente Jens, augurandogli il meglio per il suo futuro, professionale e non solo».

