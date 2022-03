Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino è contento della gara disputata dai bergamaschi nonostante la sconfitta.

Gian Piero Gasperini resta in silenzio e quindi tocca ad Umberto Marino analizzare a DAZN la sconfitta dell’Atalanta. “La squadra ha fatto una grande partita e le statistiche lo dimostrano. Non abbiamo capitalizzato tutto ciò che abbiamo creato, per questo sono convinto meritassimo di più. L’atteggiamento della nostra squadra è cambiato, ma lo è anche quello degli avversari: basta vedere come si è difesa la Roma nel finale di gara”.

Duvan Zapata Atalanta

“Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze: i 47 punti con una partita ancora da giocare fanno capire il valore del nostro cammino. Le qualità di Zapata le conosciamo tutti, sappiamo che nel finale sarebbe stato utile. Ma era comunque difficile trovare degli spazi nei minuti conclusivi, per questo abbiamo provato a mettere Demiral lì davanti. C’erano due linee strette di difensori della Roma, era difficile trovare il pertugio per far passare il pallone in maniera differente“.

