L’Atalanta compie 115 anni di storia, e la miglior rosa di sempre (vista dai tifosi) è sicuramente quella 2019/2020

17 ottobre 1907, la nascita dell’Atalanta Bergamasca Calcio: non una semplice squadra di calcio, bensì la rappresentazione più alta della cosiddetta Città dei Mille. In contesti come questi i paragoni e le top 11 sono all’ordine del giorno, ma la domanda sorge spontanea: qual è, secondo i tifosi, la miglior Atalanta della storia

La 2019/2020 è ritenuta dai sostenitori orobici come la miglior Atalanta della storia. Qualitativamente una rosa che ha tutto, capace di segnare oltre 100 goal in stagione con delle bocche da fuoco tanto talentuose quanto insaziabili: il trio Gomez-Ilicic-Zapata, le spinte di Gosens, Castagne e Gosens, la sostanza del duo Freuler De Roon, i jolly Malinovskyi, Pasalic e Muriel, il miglior Gollini tra i pali e una difesa offensiva.

Record di punti, terzo posto, nove vittorie di fila e quarti di Champions League al primo anno in assoluto. Scudetto? Se non ci fossero stati quei due rigori contro la Juventus probabilmente la Dea avrebbe potuto vincerlo, così come una semifinale di Champions poteva essere alla portata: fermata soltanto da quei 5 minuti di recupero a Lisbona. Tanti ricordi di una squadra che durante la pandemia è stata il simbolo della rinascita dell’intera Città di Bergamo.

