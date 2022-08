Allo stadio Gewiss, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Gewiss, Atalanta e Milan si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Atalanta Milan 1-1 MOVIOLA

1 ‘ Fischio d’inizio ore 20.45

Inizia la partita Atalanta-Milan

1′ Milan parte subito all’attacco con Leao sulla sinistra. Tiro che finisce fuori.

4′ Continua ad attaccare il Milan, ma l’Atalanta ribatte sfruttando anch’essa le fasce laterali: Maehle su tutti.

10’MILAN PERICOLOSO, Cross dalla sinistra per Hernandez ma Musso esce ed evita il tiro

15′ cartellino giallo per Hateboer

19 Azione dalla sinistra del Milan, palla a Tonali che tenta il tiro ma esso finisce fuori.

23′ OCCASIONE MILAN: cross dalla sinistra verso Messias che prova il tiro al volo approfittando del buco in difesa, ma la palla finisce fuori

26′ ATALANTA IN VANTAGGIO. Passaggio di Maehle dalla sinistra per Malinovskyi che con una bomba mette in rete il pallone del vantaggio

34′ II Milan tenta di sfruttare l’agilità di Leao e Messias, ma la difesa dell’Atalanta si dimostra attenta

38′ Malinovskyi alla ricerca della doppietta, ma il tiro stavolta finisce alto.

44′ Calcio d’angolo per il Milan, palla a Calabria che spara alto sopra la traversa

FINE PRIMO TEMPO: Atalanta-Milan 1-0

46′ Cartellino giallo per Hateboer

48′ OCCASIONE MILAN, Bennacer serve dalla sinistra Kalulu che di testa manda il pallone alto.

51′ OCCASIONE ATALANTA: cross di Pasalic dalla sinistra, colpo di testa di Hateboer e palla alta.

56′ DOPPIA CHANCE PER LA DEA: due colpi di testa per i nerazzurri. Prima Maignan salva su Pasalic, poi Djimsiti mette sul fondo

58′ DOPPIO CAMBIO PER IL MILAN: dentro De Ketelaere e Giroud, fuori Diaz e Rebic

61′ Filtrante di De Ketelaere per Tonali ma Musso si dimostra abile nell’uscita

65′ DUE CAMBI PER IL MILAN Fuori Messias e Leao, dentro Salemaekers e Origi

67′ PAREGGIO DEL MILAN CON BENNACER

72′ TRE CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Lookman, Muriel e Scalvini; fuori Malinovskyi, Pasalic e Zapata

74′ Cartellino giallo per Tonali

78′ Cartellino giallo per Hernandez e Djimsiti dopo lo scontro tra i due dopo il fallo

81′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Okoli, fuori Djimsiti

83′ CAMBIO PER IL MILAN: Dentro Calabria, fuori Florenzi

87′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Fuori Maehle, dentro Zortea

5 MINUTI DI RECUPERO

95′ Ammonito De Roon

FINISCE QUI: Atalanta-Milan 1-1

Migliore in campo: Bennacer PAGELLE

Atalanta Milan 1-1: risultato e tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. A disp. Rossi, Sportiello,Okoli, Muriel, Boga, Lookman, Zortea, Ruggieri, Scalvini, Soppy All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Leao, Rebic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Adli, De Ketelaere, Giroud, Origi, Lazetic. All. Pioli.

ARBITRO: Maresca

AMMONITI:

RETI: Malinovskyi, Bennacer

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

L’articolo Atalanta Milan 1-1: Bennacer risponde a Malinovskyi proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG