Potrebbero esserci delle sorprese nella formazione che schiererà Pioli per Atalanta Milan: occasione per Romero da titolare?

Possibili novità e sorprese per la formazione anti Atalanta che ha in mente Stefano Pioli per il suo Milan, soprattutto in attacco. Come riferisce Sky Sport, infatti, Luka Romero è stato provato nell’allenamento di ieri come ala destra d’attacco.

Da capire se questa prova tattica verrà riproposta anche nell’allenamento odierno. In caso di chance dal primo minuto per l’argentino, a finire in panchina sarebbe Samuel Chukwueze.

