Leao recupera per Atalanta-Milan? Gli ultimissimi aggiornamenti sul portoghese in vista della trasferta di Bergamo

C’è la possibilità che Rafael Leao possa essere convocato per la sfida di domani tra Atalanta e Milan. Oggi prove generali: nell’allenamento di oggi si capirà se il portoghese potrà esserci o meno.

Oggi, come riportato da Sky Sport, proverà a forzare per vedere se ci saranno esiti positivi: se così fosse Leao partirebbe con il resto dei compagni per Bergamo, altrimenti rimarrebbe a casa e rientrerebbe per la sfida col Newcastle.

