Le parole di Okoli nel post match di Atalanta Fiorentina: «Siamo contenti di queste vittorie che stanno arrivando»

Caleb Okoli, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Siamo molto concentrati, speriamo di fare bene partita per partita. Il mister ci tiene con la testa bassa, ci fa lavorare in settimana per arriva la domenica nel modo giusto. Siamo contenti di queste vittorie che stanno arrivando. Personalmente mi trovo molto bene e sono contento dei tre punti di oggi».

