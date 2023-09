Al Gewiss Stadium, il match valido per la prima giornata dei gironi dell’Europa League 2023/2024 tra Atalanta e Rakow Czestochowa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Rakow Czestochowa si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi dell’Europa League 2023/2024

Atalanta-Rakow Czestochowa 0-0: sintesi e moviola

UN MINUTO DI RECUPERO

44′ OCCASIONE CLAMOROSA DELL’ATALANTA: De Ketelaere per Muriel che arriva fino in fondo. Filtrante per Lookman che potrebbe ribattere in rete di corsa, ma la palla finisce alta.

42′ MURIEL! Cross di Ruggeri per la testa di Muriel: palla alta.

39′ OCCASIONE ATALANTA. Dal limite dell’area De Ketelaere tenta il tiro, ma Kovacevic respinge senza problemi.

37′ OCCASIONE RAKOW: Cross dalla sinistra di Sorescu per la testa di Rundic, ma la palla finisce fuori.

31′ AMMONIZIONE DE ROON: Fallo del centrocampista ai danni di Papanikolaou. Giallo ritenuto giusto dal direttore di gara.

25′ Ancora equilibrato il match, con la Dea però molto più propensa ad attaccare.

18′ ALTRA OCCASIONE: Azione a triangolo con De Ketelaere che serve Lookman. Il nigeriano tenta il tiro, ma il portiere ancora una volta si fa trovare pronto.

16′ OCCASIONE ATALANTA: Koopmeiners tenta il tiro che arriva a Lookman che ci prova con il tacco: palla fuori di un niente.

14′ Azione da manuale di Muriel per Lookman che però dribbla troppo lentamente, e perde puntualmente palla.

9′ Atalanta in forte pressing sulle fasce.

4′ OCCASIONE ATALANTA! Lookman lancia Muriel che a tu per tu con Kovacevic calcia. Il portiere devia in angolo.

3′ De Ketelaere fermato in contropiede. Punizione Atalanta.

E’ COMINCIATA ATALANTA-RAKOW

Aggiornamenti dalle 21.00

Migliore in campo: a fine partita

Atalanta-Rakow Czestochowa 0-0: risultato e tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere; Muriel, Lookman. Allenatore: Gasperini.

RAKOW (3-4-2-1): V.Kovacevic; Racovitan, A.Kovacevic, Rundic; Sorescu, Papanikolau, Berggren, Plavsic; Kochergin, Zwolinski, Yeboah. Allenatore: Szwarga

