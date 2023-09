Le parole dell’esterno sinistro dell’Atalanta Matteo Ruggeri dopo la vittoria contro il Rakow in Europa League

Le parole di Ruggeri in Mix Zone dopo Atalanta-Rakow: autore di una prestazione superlativa sulla fascia sinistra.

«Un grande inizio per quanto concerne risultato e gioco: nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare goal poi dopo è stato tutto in discesa. CDK? Ragazzo disponibile che ha tanta voglia di crescere: aspetto fondamentale per questa Atalanta. Stasera era importante partire bene, considerando che il livello in Europa si alza. Siamo stati molto compatti e soprattutto squadra perché abbiamo provato anche a fare più goal».

