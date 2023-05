La situazione delicata dell’Atalanta sugli esterni: reparto tanto corto quanto a rischio diffida, e le possibili scelte tattiche

Tra Spezia e Juventus, l’Atalanta di Gasperini arriva con grandi motivazioni e stimoli vista la possibile corsa Champions, ma dall’altra parte c’è da affrontare un tema tanto delicato quanto fatale tra infrasettimanale e impegno contro i bianconeri domenica: quello delle possibili diffide sulle fasce laterali.

Con Hateboer e Ruggeri fuorigioco, ai lati rimangono solo Zappacosta, Maehle e infine Soppy: dove l’ex Chelsea e il danese sono a rischio diffida. Quale potrebbe essere la strategia contro i liguri domani sera per cercare di tenere l’intero blocco almeno per la gara con la Juve? Una soluzione potrebbe essere quella del riadattamento di alcuni centrali in in terzini (Toloi, Djimsiti e volendo anche Scalvini) con l’utilizzo anche del numero 93 francese a partita in corso. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime 24 ore.

