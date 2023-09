Atalanta, svelati tutti i retroscena del trasferimento di De Ketelaere dal Milan al club bergamasco: i dettagli

Il trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all’Atalanta è stato uno dei grandi colpi estivi del calciomercato.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, ci sono un paio di retroscena legati all’affare: in primis la forte concorrenza superata dai bergamaschi. Quando il Milan ha aperto al prestito del ragazzo infatti, si sono presentate diverse squadre interessate tra cui PSV, Fulham, Wolfsburg, Real Sociedad tra le altre. De Ketelaere ha dato però sempre priorità alla Dea e alla permanenza in Italia.

Successivamente i due club hanno trovato l’accordo: 3 milioni per il prestito, diritto di riscatto a 22 milioni più altri 4 di bonus più il 10% sull’eventuale futura rivendita. A quel punto il problema è sorto con gli agenti che nel primo incontro datato 8 agosto hanno sparato alto su commissioni e ingaggio. Una settimana dopo il via libera e visite mediche alla Madonnina fissate per il 16 agosto.

