Il comunicato ufficiale dell’Atalanta sul riscatto del giovane Vanja Vlahovic dal Partizan di Belgrado. I dettagli

Di seguito il comunicato dell’Atalanta.

COMUNICATO – Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo dal Partizan Belgrado dell’attaccante serbo classe 2004 Vanja Vlahović. Arrivato a Bergamo a fine gennaio scorso, Vlahović ha realizzato 6 gol e servito 2 assist nelle 16 partite disputate con la formazione Primavera, fornendo un contributo significativo per il raggiungimento della salvezza. Atalanta B.C. esprime piena soddisfazione per l’operazione conclusa in giornata, augurando a Vanja di proseguire al meglio il suo percorso di crescita con la maglia nerazzurra.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG