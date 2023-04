Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, giura amore eterno al club nerazzurro: le dichiarazioni del giocatore colombiano

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato così all’Eco di Bergamo.

LE PAROLE – «Mi sento bene, in questo momento non mi vedo in un altro posto che non sia questo. Ogni volta che entro in campo provo a ricambiare un affetto che percepisco nitidamente. Finire qui la carriera Perché no, ma per adesso penso solo a concludere bene questa stagione».

