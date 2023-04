Infortunio Bremer, le condizioni del difensore brasiliano verso il match che vedrà la Juve impegnata contro il Napoli

Gleison Bremer è uscito dolorante dal match di ieri contro lo Sporting per un problema muscolare, tenendo così in apprensione la Juventus verso i prossimi impegni.

Come scrive Juventusnews24, l’allarme è però rientrato questa mattina, dato che il difensore brasiliano non si è sottoposto ad esami al J Medical e ha lavorato alla Continassa nella seduta di scarico. Le sue condizioni non sono fonte di preoccupazione verso il match con il Napoli.

