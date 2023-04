Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato dopo il successo dei nerazzurri in casa del Torino: le sue dichiarazioni

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il successo sul Torino.

LE PAROLE – «Se sono tornato? Non me ne sono mai andato a dire la verità. La vita è così, tutti hanno momenti di alti e bassi. Ora sto trovando continuità, sono contento di questa vittoria in casa di una squadra tosta. Tutti vogliamo tornare a sentire la musichetta della Champions ma sappiamo che non è facile».

