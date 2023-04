Le dichiarazioni post partita di Ivan Juric: il tecnico croato ha parlato così dopo il ko del suo Torino contro l’Atalanta

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Torino, l’allenatore granata Ivan Juric ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «La squadra ha fatto una grande partita, ma ci è mancato un pizzico di furbizia. I ragazzi però oggi sono stati straordinari e non si sono scomposti dopo il loro primo gol. Dispiace per il risultato, secondo me i giocatori sono splendidi per quello che stanno facendo quest’anno e per come giocano. Sono rammaricato, non avremmo meritato di perdere».

