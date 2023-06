Atletico Madrid, dietrofront a sorpresa in casa dei Colchoneros: ora Morata va verso il rinnovo del contratto

Alvaro Morata sarebbe vicinissimo a rinnovare il suo contratto con l’Atletico Madrid, secondo quanto riferisce As. Per il club spagnolo non ci sarebbero infatti punte migliori in giro.

Dalla Spagna c’è la conferma dell’interessamento di Juventus e Milan, a questo punto però sempre più lontane.

