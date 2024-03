Atletico Madrid Inter 5-3 dcr., Lautaro spara alto: Simeone elimina Inzaghi dalla Champions League. Il tabellino del match

Non sono bastati i 120 minuti tra regolamentari e supplementari tra Atletico Madrid e Inter: l’ottavo di Champions League si è concluso ai calci di rigore.

Oblak ne para due e poi Lautaro spara in curva: eliminata l’ultima italiana che era rimasta in Champions League. Simeone batte Inzaghi dopo una partita molto sofferta. Il Milan è invece impegnato domani in Europa League contro lo Slavia Praga.

