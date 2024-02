Atletico Madrid Inter, guai per Simeone: Griezmann salta la semifinale di Coppa del Re! Le sue condizioni in vista del ritorno

In attesa della sfida di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League contro l’Inter, l’Atletico Madrid prosegue il proprio cammino in campionato e non solo. Giovedì sfiderà l’Athletic Bilbao in semifinale di Coppa del Re.

Intanto, come riferisce il Corriere della Sera, Simeone dovrà fare ancora a meno di Antoine Griezmann, infortunatosi alla caviglia proprio nel match di San Siro contro i nerazzurri.

L’articolo Atletico Madrid Inter, guai per Simeone: Griezmann salta la semifinale di Coppa del Re! Le sue condizioni proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG